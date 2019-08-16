https://static.news.ru/photo/2e2c1ce6-c100-11e9-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wan Xiang/Xinhua/Global Look Press

Загадочное погребение нашли на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил начальник экспедиции от Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

По его словам, уникальность маленького саркофага заключается в том, что он не выложен из камня, а вырезан в цельном куске камня, что не характерно для того времени.

Однако археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине, — рассказал археолог.

Он также уточнил, что находка относится к архаическому времени и была создана во второй половине VI века до нашей эры, передаёт РИА Новости .

Город Мирмекий был основан греками в первой половине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива. Он входил в состав Боспорского царства.

Ранее News.ru писал, что археологи обнаружили в Турции саркофаги, предположительно, принадлежавшие султану Ала ал-Дину Кай-Кубаду II и его матери — царице Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа).