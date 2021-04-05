Учёные США проверили эффективность «Спутника V» против штамма из ЮАР

https://static.news.ru/photo/f65596ee-962d-11eb-8a2d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Учёные из Соединённых Штатов проверили эффективность российской вакцины от коронавируса против южноафриканского штамма COVID-19. Для этого они изучили кровь жителей Аргентины, привитых препаратом.

Эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» менее эффективен в борьбе с этой мутацией заболевания.

Мы показали, что сыворотка крови у получателей вакцины «Спутник» в Аргентине имела в среднем снижение в 6,1 раза и 2,8 нейтрализующей активности против B.1.351 (южноафриканского штамма — NEWS.ru.) и мутации E484K соответственно, — говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте MedRxiv.

При этом учёные считают, что российский препарат сохраняет высокую эффективность в предотвращении тяжёлой формы COVID-19. Однако данные исследования показывают способность B.1.351 избегать ответа нейтрализующих антител при вакцинации, что вызывает беспокойство.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что мониторинг ситуации с коронавирусом позволяет утверждать, что в России отсутствует массовое распространение британского и южноафриканского штаммов.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины заявили, что обнаружили опасную мутацию британского штамма SARS-CoV-2. По данным учёных, изменились участки патогена, отвечающие за его размножение в клетке и влияющие на иммунный ответ организма.