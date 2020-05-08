Академик РАН рассказал об испытаниях новых схем лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/62121758-9121-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские специалисты прорабатывают новые схемы лечения коронавируса, сообщил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

По его словам, вначале использовались противомалярийные препараты и антибиотики, что для учёных было не совсем понятным, так как раньше подобную терапию в борьбе с вирусами не применяли.

Сейчас, уточнил Камалов, ведутся испытания лекарства с противовоспалительным действием в основе.

Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани, — отметил он.

Академик также подчеркнул, что больным с выраженными изменениями лёгких потребуется серьёзная реабилитация, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры.