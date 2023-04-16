В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла девятилетнего мальчика. Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть. Как произошла трагедия, кто виноват в смерти ребенка, что не так с законом и почему на жалобы местных жителей не обращали внимания — в материале NEWS.ru.
Когда случилась трагедия
Инцидент произошел 16 апреля вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице в Оренбурге. По данным следствия, мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
Что говорят очевидцы
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает, что ребенку на вид было около семи лет. Он играл на улице с другими детьми, когда на них набросились бездомные собаки. Мальчик пытался убежать, но животные повалили его и сильно искусали. Он скончался до приезда скорой помощи.
По данным Mash, погибший ребенок являлся учеником школы № 4. Личные вещи мальчика рассылают по семейным чатам, чтобы отыскать родных.
Как отреагировали СК и прокуратура
Следствие даст правовую оценку действиям должностных и других лиц, ответственных за мероприятия по отлову бродячих животных на территории Оренбурга. Ход расследования находится на особом контроле у руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области.
Прокуратура Оренбурга начала проверку после нападения стаи собак на ребенка. На место происшествия прибыли зампрокурора области Игорь Крушинский и прокурор города Павел Кучерявенко. В региональном надзорном ведомстве также добавили, что его руководитель Руслан Медведев взял под свой контроль расследование уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью ребенка.
Что говорят о бездомных собаках местные жители
Жители Оренбурга в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Большинство горожан обратили внимание, что проблема с бродячими собаками существует давно. Многие люди винят в случившемся местные власти.
«Администрация... примите уже какие-то меры, что ещё должно произойти?», «Друг проживает в этом районе, у них там постоянно бегает агрессивная домашняя собака, которая и собирает стаю», «Необходимо требовать от властей всех уровней изоляции бродячих животных или их усыплять, бездомных животных», — написали пользователи.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подтвердил NEWS.ru, что из Оренбурга были получены многочисленные жалобы от местных жителей на бродячих собак, которых «никто не ловит».
Что сказала директор компании по отлову бездомных собак
Татьяна Романова, директор одной из компаний, которая занимается отловом бездомных животных в Оренбурге, в беседе с «Подъемом» выразила мнение, что решить проблему бродячих собак без изменения закона нельзя, потому что он «запрещает убивать животных». Сам закон директор считает «дурацким».
Женщина рассказала, что сейчас в городе около 10 тысяч бездомных собак и власти «завалены жалобами». Животных ловят, стерилизуют и отпускают обратно. Романова убеждена, что даже строительство приюта не поможет.
«Мы сейчас словим этих собак, поедем туда, на эту Кольцевую, поместим в приют и через 21 день их выпустим туда же. Что изменится? И они дальше будут сбиваться в стаи. Раньше собак стреляли, их было меньше. Все добрые в Москве, они просто не видят, что в стране происходит. Это сейчас у нас сожрали ребенка. До этого жрали в Якутии, до этого жрали на Севере. Что изменилось? Дошло до Оренбурга. Сейчас дойдёт до Екатеринбурга, в Челябинске сожрут. Закон дурацкий», — заявила Романова.
Кто виноват в гибели ребенка
Бурматов уверен, что в гибели мальчика виноват директор компании по отлову животных, также на скамье подсудимых, по его мнению, должны оказаться сотрудники администрации города, которые отвечали за отлов животных.
«Судя по всему, эта компания [которая должна была заниматься отловом] была кому-то социально близка, с ней заключили контракт, никто их не контролировал, они ни черта не делали. Все закончилось трагедией. Поэтому там сидеть придется, судя по всему, сразу нескольким людям: и должностным лицам из числа сотрудников администрации города, кто за это и отвечал, и, конечно, директору компании. Потому что он, на мой взгляд, виновен в гибели мальчика», — заявил Бурматов.
Он не исключил, что «было, скорее всего, нецелевое расходование бюджетных средств, это еще и коррупционная статья, а также преступная халатность со стороны должностных лиц, которые не проверяли, как проходит урегулирование деятельности за контролем над безнадзорными животными».
Депутат добавил, что готовит запрос в Следственный комитет России и «перевести стрелки не получится».
«Тут все серьезно для них (виновных. — NEWS.ru) складывается. Перевести стрелки не получится. Следственные органы уже работают. Мы готовим запросы в Следственный комитет и дополнительно подкрепим заинтересованность в этом деле депутатским запросом», — сказал он.
Что сказал губернатор
Оренбургский губернатор Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким ребенка, отметив, что «это боль, которую невозможно передать». Он также поручил отловить всех безнадзорных и неучтённых собак после гибели мальчика и предложил изменить закон.
«К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан. Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей», — написал глава региона в своём Telegram-канале.