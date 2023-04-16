«Жрали и будут жрать»: кто виноват, что собаки загрызли ребенка в Оренбурге В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла ребенка

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла девятилетнего мальчика. Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть. Как произошла трагедия, кто виноват в смерти ребенка, что не так с законом и почему на жалобы местных жителей не обращали внимания — в материале NEWS.ru.

Когда случилась трагедия

Инцидент произошел 16 апреля вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице в Оренбурге. По данным следствия, мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Что говорят очевидцы

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает, что ребенку на вид было около семи лет. Он играл на улице с другими детьми, когда на них набросились бездомные собаки. Мальчик пытался убежать, но животные повалили его и сильно искусали. Он скончался до приезда скорой помощи.

По данным Mash, погибший ребенок являлся учеником школы № 4. Личные вещи мальчика рассылают по семейным чатам, чтобы отыскать родных.

Как отреагировали СК и прокуратура

Следствие даст правовую оценку действиям должностных и других лиц, ответственных за мероприятия по отлову бродячих животных на территории Оренбурга. Ход расследования находится на особом контроле у руководителя следственного управления СК России по Оренбургской области.

Прокуратура Оренбурга начала проверку после нападения стаи собак на ребенка. На место происшествия прибыли зампрокурора области Игорь Крушинский и прокурор города Павел Кучерявенко. В региональном надзорном ведомстве также добавили, что его руководитель Руслан Медведев взял под свой контроль расследование уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью ребенка.

Что говорят о бездомных собаках местные жители

Жители Оренбурга в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Большинство горожан обратили внимание, что проблема с бродячими собаками существует давно. Многие люди винят в случившемся местные власти.

«Администрация... примите уже какие-то меры, что ещё должно произойти?», «Друг проживает в этом районе, у них там постоянно бегает агрессивная домашняя собака, которая и собирает стаю», «Необходимо требовать от властей всех уровней изоляции бродячих животных или их усыплять, бездомных животных», — написали пользователи.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подтвердил NEWS.ru, что из Оренбурга были получены многочисленные жалобы от местных жителей на бродячих собак, которых «никто не ловит».

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Что сказала директор компании по отлову бездомных собак

Татьяна Романова, директор одной из компаний, которая занимается отловом бездомных животных в Оренбурге, в беседе с «Подъемом» выразила мнение, что решить проблему бродячих собак без изменения закона нельзя, потому что он «запрещает убивать животных». Сам закон директор считает «дурацким».

Женщина рассказала, что сейчас в городе около 10 тысяч бездомных собак и власти «завалены жалобами». Животных ловят, стерилизуют и отпускают обратно. Романова убеждена, что даже строительство приюта не поможет.

«Мы сейчас словим этих собак, поедем туда, на эту Кольцевую, поместим в приют и через 21 день их выпустим туда же. Что изменится? И они дальше будут сбиваться в стаи. Раньше собак стреляли, их было меньше. Все добрые в Москве, они просто не видят, что в стране происходит. Это сейчас у нас сожрали ребенка. До этого жрали в Якутии, до этого жрали на Севере. Что изменилось? Дошло до Оренбурга. Сейчас дойдёт до Екатеринбурга, в Челябинске сожрут. Закон дурацкий», — заявила Романова.

Кто виноват в гибели ребенка

Бурматов уверен, что в гибели мальчика виноват директор компании по отлову животных, также на скамье подсудимых, по его мнению, должны оказаться сотрудники администрации города, которые отвечали за отлов животных.

«Судя по всему, эта компания [которая должна была заниматься отловом] была кому-то социально близка, с ней заключили контракт, никто их не контролировал, они ни черта не делали. Все закончилось трагедией. Поэтому там сидеть придется, судя по всему, сразу нескольким людям: и должностным лицам из числа сотрудников администрации города, кто за это и отвечал, и, конечно, директору компании. Потому что он, на мой взгляд, виновен в гибели мальчика», — заявил Бурматов.

Он не исключил, что «было, скорее всего, нецелевое расходование бюджетных средств, это еще и коррупционная статья, а также преступная халатность со стороны должностных лиц, которые не проверяли, как проходит урегулирование деятельности за контролем над безнадзорными животными».

Депутат добавил, что готовит запрос в Следственный комитет России и «перевести стрелки не получится».

«Тут все серьезно для них (виновных. — NEWS.ru) складывается. Перевести стрелки не получится. Следственные органы уже работают. Мы готовим запросы в Следственный комитет и дополнительно подкрепим заинтересованность в этом деле депутатским запросом», — сказал он.

Что сказал губернатор

Оренбургский губернатор Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким ребенка, отметив, что «это боль, которую невозможно передать». Он также поручил отловить всех безнадзорных и неучтённых собак после гибели мальчика и предложил изменить закон.

«К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан. Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей», — написал глава региона в своём Telegram-канале.