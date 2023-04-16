Назван виновный в гибели ребенка из-за нападения стаи бездомных собак Депутат ГД Бурматов: глава компании по отлову животных виновен в гибели ребенка из-за нападения собак в Оренбурге

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В гибели мальчика, которого загрызли собаки в Оренбурге, виноват директор компании по отлову животных, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, тот не должен был выпускать животных на волю после их стерилизации, если раньше они нападали на людей. Депутат подчеркнул, что на скамье подсудимых должны оказаться глава компании и сотрудники администрации города, которые отвечали за отлов животных.

Судя по всему, эта компания [которая должна была заниматься отловом. — NEWS.ru] была кому-то социально близка, с ней заключили контракт, никто ее не контролировал, они ни черта не делали. Все закончилось трагедией. Поэтому сидеть придется, судя по всему, сразу нескольким людям: и должностным лицам из числа сотрудников администрации города, кто за это отвечал, и, конечно, директору компании. Он, на мой взгляд, виновен в гибели мальчика, — заявил Бурматов.

Депутат подчеркнул, что директор компании по отлову животных совершил уголовное преступление, которое квалифицируется по нескольким статьям, поскольку не имел права выпускать животных без разрешения ветеринара. Бурматов отметил, что деньги, которые были направлены на отлов собак в регионе, могли быть украдены чиновниками. Также он подчеркнул, что сотрудникам администрации города можно приписать халатность, поскольку те не проверяли, как регулируется деятельность за контролем над бродячими животными.

Бурматов заявил, что сейчас проверку по факту гибели мальчика проводит Следственный комитет России.

Тут все серьезно для них складывается. Перевести стрелки не получится. Следственные органы уже работают. Мы готовим запросы в Следственный комитет и дополнительно подкрепим заинтересованность в этом деле депутатским запросом, — сказал он.

Ранее стало известно, что в Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть несовершеннолетнего, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть.

Между тем руководитель организации по отлову собак в Оренбурге «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова сообщила, что гибель мальчика в Оренбурге в результате нападения бродячих собак не является чем-то удивительным. По ее словам, по всей России ощущается острая проблема с агрессивными бездомными животными. Она подчеркнула, что пока в стране не изменят закон, такие случаи будут происходить постоянно.