Жителей России предупредили о постоянных природных аномалиях

На территории России коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа достиг отметки в 0,99, прибавив 0,03. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта данных от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в Москве уровень коэффициента распространения инфекции уже 10 дней держится на уровне единицы. По стране средний показатель превышал эту отметку в последний раз 13 июля. Из данных оперштаба...