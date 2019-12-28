Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо ввести пост вице-президента в России, чтобы «разгрузить» главу государства. Об этом
Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром, — говорится в сообщении Telegram-канала лидера ЛДПР.
Он отметил, что такие меры можно применить вместе с вводимыми поправками к Конституции РФ, которые отменяют оговорку «подряд» относительно двух допустимых президентских сроков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет.
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