https://static.news.ru/photo/a998cb20-2719-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет.

Я предлагаю везде одинаковый срок полномочий: Госдума, губернаторы и президент — пять лет, — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции действующий президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции РФ можно отменить оговорку «подряд» относительно двух допустимых президентских сроков.

Как ранее писал NEWS.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил показатели народного доверия Владимиру Путину по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени. Уровень доверия составил 71,2%.