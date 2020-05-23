Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов

https://static.news.ru/photo/70174360-9cce-11ea-a87a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые покинули страну из-за эпидемии коронавируса, следует ограничить. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

После вызванного пандемией экономического кризиса необходимо сконцентрироваться на проблеме трудоустройства самих россиян, считает политик.

У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России, — написал Жириновский в Telegram.

Лидер ЛДПР предложил помогать Средней Азии закупкой фруктов, овощей, ягод и другой продукции, которая растёт или производится в этих странах. Таким образом, иностранные граждане смогут работать дома, а Россия будет способствовать в этом торговыми взаимоотношениями, подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД автоматически продлит на три месяца действие рабочих патентов для трудовых мигрантов. Это коснётся тех документов, срок действия которых истекает до 15 июня.