Железную дорогу подорвали под Брянском: кто совершил диверсию? Локомотив и несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Брянской области из-за срабатывания взрывного устройства на железнодорожных путях

Фото: Губернатор Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте происшествия

Локомотив грузового состава и несколько вагонов сошли с рельсов в Брянской области из-за срабатывания взрывного устройства на железнодорожных путях. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время пожар удалось ликвидировать. Кто мог совершить диверсию и как инцидент повлиял на пассажирское сообщение — в материале NEWS.ru.

Что произошло

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате с рельсов сошел локомотив грузового поезда, который перевозил топливо и строительные материалы. В компании «Российские железные дороги» (РЖД) уточнили, что с рельсов сошли локомотив и семь вагонов.

По данным Telegram-канала Baza, помимо нефтепродуктов, состав был гружен пиломатериалами. Местные жители рассказали, что слышали два взрыва. На место ЧП прибыли городские пожарные расчеты, также были направлены пожарный и восстановительные поезда.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в цистернах был газойль, по этой причине на месте ЧП возникло возгорание. При этом 70 вагонов удалось сохранить целыми.

Кто совершил диверсию

Baza сообщает, что приметы подозреваемого удалось установить. По данным канала, полиция разыскивает мужчину, который одет в чёрное, ему около 40 лет, рост — 170 сантиметров, с собой он имел чёрный рюкзак, передвигался на велосипеде. По информации Baza, такие приметы передал очевидец, который, услышав взрыв, бросился на помощь и увидел этого мужчину.

Telegram-канал Shot сообщает, что диверсантов, подорвавших железнодорожные пути в Брянской области, возможно, было двое.

Реакция силовиков

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате инцидента на юго-западе Брянской области ввели план «Перехват». По информации канала, правоохранительные органы разыскивают двоих мужчин, которые могут быть причастны к диверсии на железнодорожных путях Унеча — Рассуха, они попали на камеры видеонаблюдения.

Shot отмечает, что у полиции есть приметы подозреваемых, однако они очень общие, без конкретики. Ведется поиск. В ближайших населенных пунктах опрашиваются жители каждого дома. Сотрудники полиции выборочно осматривают помещения и участки.

Как отреагировали в РЖД

В РЖД сообщили, что к сходу вагонов грузового поезда, который перевозил топливо и стройматериалы, привело вмешательство посторонних лиц. С путей сошли локомотив и семь вагонов, инцидент произошел 1 мая в 10:17 по московскому времени. Пожарным удалось ликвидировать возгорание локомотива. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория Московских железных дорог (МЖД) и бригада «Экоспас». На месте происшествия для координации работы по ликвидации последствий инцидента в РЖД работает оперативный штаб под председательством главы компании Олега Белозерова.

Последствия ЧП

РЖД сообщает, что в настоящее время движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено. В результате инцидента возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

Когда восстановят железнодорожное сообщение

На место происшествия выехал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он заявил, что железнодорожное сообщение в регионе на направлении Унечи будет восстановлено к утру. В работе оперативного штаба приняли участие начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника МЖД Марат Шайдуллин. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

Богомаз добавил, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп.