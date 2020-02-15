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Рекорд движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив в 2019 году составил 36,9 тысячи машин в сутки. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Статистику он озвучил в ходе церемонии открытия новых стационарных постов ДПС на подъездах к мосту со стороны Краснодарского края и Крыма. Он отметил, что «загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей...