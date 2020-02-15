Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что на Мюнхенской конференции по безопасности в его наушники транслировали музыку вместо синхронного перевода.
Глава государства прервался, начав отвечать на вопросы модератора площадки — журналистки американского телеканала CNN. Он посетовал на «технические проблемы» — музыку в наушниках, передаёт РИА Новости.
К началу выступления Зеленского ему не приготовили микрофон,
Как писал NEWS.ru, на конференции президент заявил, что Украина имеет «одну из самых сильных армий в Европе», но хочет мирно урегулировать конфликт в Донбассе.
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