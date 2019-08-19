https://static.news.ru/photo/78c270d0-c27b-11e9-a48a-fa163e074e61_660.jpg Главы Израиля и Украины Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об окончательном решении проблемы многочисленных отказов во въезде в Израиль для украинцев.

В ходе официальной встречи главы Украины с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сторонам удалось достичь соглашения по вопросу выдачи въездных виз украинцам. По данным Государственной пограничной службы Украины, в 2019 году 2,7 тысячи граждан страны было отказано во въезде в Израиль, а 716 израильтян не смогли получить разрешение на посещение Украины.

На совместном брифинге двух мировых лидеров Зеленский заявил, что проблему удалось решить в полной мере, добавив, что стороны сотрудничают по миграционным вопросам.

Граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе, — сказал глава Украины.

Ранее, как сообщал News.ru, Владимир Зеленский просил своего израильского коллегу официально признать голодомор в СССР «геноцидом украинского народа».