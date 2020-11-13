Заводы могут лишать лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

https://static.news.ru/photo/bf95c1ae-2654-11eb-ad88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Правительство РФ поддержало законопроект сенаторов об аннулировании лицензии в случае невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Эта мера должна способствовать сокращению объёмов нелегального производства на заводах.

Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объёмов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании. Правительством РФ законопроект поддерживается, — цитирует ТАСС заключение кабмина на документ.

В комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам уточнили, что авторы законопроекта планируют внести его на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе. По словам зампреда этого комитета Сергея Рябухина, в РФ существует проблема производства рядом заводов «левого» спирта. Уровень загрузки некоторых предприятий не превышает 10% в год, а всё остальное разливается незаконно.

Законопроект обязывает организации, владеющие оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объём его производства в соответствии с нормой минимального использования — 70%. Изменения, вносимые в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, позволят аннулировать лицензию завода за невыполнение этой нормы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, согласно указам Министерства финансов РФ, минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина повысится в России с 1 января 2021 года. Срок действия этих указов обозначен до 31 декабря 2026 года. Минимальная розничная цена 0,5 литра водки повысится с 230 до 243 рублей, пол-литровой бутылки коньяка — с 433 до 446 рублей. Бутылка шампанского объёмом 0,75 литра подорожает со 164 до 169 рублей. Стоимость спиртного в среднем увеличится на 3–6%. Минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта. На этиловый спирт из непищевого сырья, а также на денатурированный спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.