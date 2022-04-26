Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

Фото Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Торговая сеть Zara, которая принадлежит компании Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, сообщили РИА Новости на горячей линии компании. По данным агентства, информация о якобы открытии магазинов появилась на сайте в результате технического сбоя.

Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют, — сказали на линии.

Ранее на сайте торговой сети появилась информация, что магазины, расположенные в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах страны, вновь откроются в воскресенье, 1 мая.

В марте генеральный директор компании Inditex Group, которой принадлежит в том числе бренд Zara, сообщил, что откроет свои магазины в России, когда это будет возможным. Он добавил, что компания продолжит платить заработную плату сотрудникам из России, несмотря на временную приостановку бизнеса в РФ.

О закрытии в России всех 502 магазинов компании Inditex Group стало известно 5 марта. Также ретейлер решил прекратить онлайн-продажи, заявив, что в текущих обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций.