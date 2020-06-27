Замглавы Минкомсязи назвал районы Москвы с покрытием 5G

https://static.news.ru/photo/8653f7ac-b887-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Xin/Xinhua/Global Look Press

Страхи людей, связанные с развитием связи пятого поколения, не имеют под собой оснований, так как эта технология использует схожий диапазон частот с уже имеющимися сетями, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов. Он также отметил, что в России в настоящее время работают 15 опытных зон 5G.

Я считаю, что опасения, вот эта радиофобия, совершенно не обоснована. Ну и диапазоны частот те же самые. 5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница, — сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Иванов.

По его словам, в РФ действуют «одни из самых жёстких в мире санитарных норм по электромагнитному излучению», которые сейчас даже несколько сдерживают развитие связи. Также он исключил влияние базовых станций связи нового поколения на экологию, заявив, что рядом с ними «замечательно себя чувствует любое дерево».

В городах сети 5G развивают операторы в специальных пилотных зонах: МТС — на ВДНХ в Москве и в Кронштадте, «Мегафон» — в деловом центре «Москва- Сити», Tele2 — на Тверской улице в Москве, «Билайн» — в московских «Лужниках» и в Сколково, — уточнил Иванов.

По его данным, пилотные зоны планируется открыть ещё в нескольких городах. Массовое покрытие сетями нового поколения городов-миллионников должно начаться к концу следующего года, однако до сих операторам связи не выделили необходимые частоты, включая «золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц, который сейчас используют силовые ведомства и спецсвязь.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования. Научный сотрудник Московского института электронной техники Елена Омельянчук понимает боязнь некоторых людей ко всему новому, но считает, что 5G — всего лишь новая технология сотовой связи, использование которой ускорит передачу данных. Научный сотрудник добавила, что в Россию стандарт 5G ещё даже не пришёл.