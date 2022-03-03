Законопроект по защите россиян предоставит им кредитные каникулы

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Внесённый в Госдуму законопроект по защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций предусматривает предоставление гражданам кредитных каникул. Срок их действия — до 30 сентября 2022 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Законопроектом устанавливается <...> период действия механизма «кредитных каникул» <...> до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Также в записке говорится, что законопроект определяет механизмы поддержки экономического сектора.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организаций.

Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала. Пло словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это будет четвёртый этап процедуры. В перечень активов, подлежащих легализации, войдут производные финансовые инструменты, например, фьючерсные контракты и опционы. Кроме того, появится возможность декларирования наличных денежных средств