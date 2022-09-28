Захарова уличила польского политика в признании в теракте на газопроводе Захарова назвала пост экс-министра Польши в соцсетях заявлением о теракте

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Благодарность бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» можно трактовать как официальное заявление о теракте. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Сикорский позитивно оценил произшедшее с газопроводами и оставил в своих соцсетях запись, где говорил Вашингтону спасибо.

Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в «Твиттере» поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте? — написала Захарова.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя инцидент на газопроводах, написал в своем Twitter «Спасибо, США», не уточнив при этом, что он имеет в виду.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В дальнейшем телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.