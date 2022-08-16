Захара в президенты! Раскрученное имя Прилепина может сыграть в пользу «Справедливой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Косвенная информация о желании писателя и политика Захара (Евгения) Прилепина принять участие в президентских выборах 2024 года четко доказывает пока лишь одно: в Кремле уже прорабатывают стратегию будущей важнейшей кампании. А известный писатель и активный публичный деятель мог бы и красок той кампании добавить, и патриотическую волну стимулировать.

Тем более уже ясно, что через полтора года в бюллетене для голосования не будет места прозападным либералам. И на старт той гонки выйдут только политики, разделяющие общие патриотические установки.

Но и патриоты не должны быть «одинаковы с лица». Тот же Прилепин выступал бы за суверенизацию российской культуры, ее деколонизацию от Голливуда, за ее очищение от двурушников-перебежчиков. Иными словами, в рамках общего патриотического нарратива имел бы собственную оригинальную нишу.

Пока сам писатель не подтверждает роящиеся вокруг него слухи, что только дополнительно интригует и усиливает интерес к нему. Прилепин, что называется, не прилагая особых усилий, сохраняет свое место в общенациональной информационной повестке. Более того, теперь он, таинственный и жаждущий возвращения Киева, обречен на то, что его имя будет автоматически упоминаться в любых прогнозах, касающихся будущих президентских выборов. Тем более что и ряды перманентных участников после смерти Жириновского поредели и как-то притихли.

Но есть еще один, более приземленный аспект возникшей как бы из ничего шумихи вокруг президентских амбиций писателя-нацбола. В сентябре грядут очередные региональные выборы. В субъектах Федерации будут переизбирать губернаторов и региональные законодательные собрания. Проблема, однако, для наших условно оппозиционных партий заключается в том, что на фоне нашей СВО и консолидации общества вокруг президента они теряют собственное лицо, свои традиционные темы. Непонятно, как им вообще выстраивать свои предвыборные кампании в новой обстановке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

И тут раскрутка имени Прилепина может сыграть в пользу сложного политического конгломерата, коим является объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Правда, в последнее время ее лидер Сергей Миронов пытается занять рубеж, на котором обычно отличался Владимир Вольфович с его экстравагантными идеями, но у Миронова нет той агрессивной харизмы.

И в то же время немало сторонников Прилепина отошли от партии после того, как их духовного лидера фактически не пустили в Госдуму по итогам последних парламентских выборов, поступив с ним как с классическим мавром, сделавшим свое дело. Собственно, всем давали понять, что лидер нового образования — Миронов и на его прерогативы никому пока не дадут покуситься.

А потому разговоры о том, что партия отнюдь не пренебрегает Прилепиным, полностью писателю-борцу доверяет и готова выдвинуть его на следующих президентских выборах, могут вернуть партии в сентябре голоса его поклонников и сторонников. Тем более что явно начинается борьба и за осиротевший электорат ЛДПР. И тут яркий и громогласный Прилепин мог бы поспособствовать тому, чтобы и СРЗП смогла бы откусить свой кусок от такого наследства.

К тому же для писателя всегда все реклама. Словом, будет Прилепин кандидатом в президенты, не будет, от возникшего ажиотажа вокруг его имени он только выиграет.

А что касается самих выборов-2024, то, как сейчас представляется, действующий президент примет в них участие. А потому ему нужны достойные спарринг-партнеры. Такие, что, с одной стороны, способствовали бы утверждению новой элиты. А с другой, расшили бы патриотический дискурс. И в таком контексте Прилепин был бы к месту от лица творческой интеллигенции.