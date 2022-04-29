Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник ИГ готовил теракт

Фото Национальный антитеррористический комитет

Последователь «Исламского государства» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) готовил теракт в Карачаево-Черкесии, пишет РИА Новости. Представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что мужчина планировал подрыв одного из объектов, принадлежащего местным органам власти и правопорядка. Злоумышленника удалось задержать в городе Карачаевск, отметили в спецслужбах. Сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире, изъяв самодельное взрывное устройство.

ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации ИГ, планировавшего совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка. Указанное лицо при подготовке к реализации своего преступного замысла было задержано в городе Карачаевск, — сообщили в ФСБ.

Ранее стало известно, что бывший украинский военный готовил теракт в крупнейшем торгово-развлекательном центре «Меганом» в Симферополе по указанию бойцов полка «Азов». Мужчина получал инструкции в переписке.