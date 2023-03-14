Забастовка в Wildberries: почему закрываются пункты выдачи заказов Более 50 собственников пунктов выдачи заказов устроили штурм главного офиса Wildberries с требованием отменить штрафы за возврат товара и его брак

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сотрудники онлайн-маркетплейса Wildberries грозят устроить масштабную забастовку по всей стране. Все это из-за того, что компания ввела штрафы для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и теперь их обязали возмещать полную стоимость бракованного товара. По данным Telegram-канала SHOT, разъяренные владельцы ПВЗ устроили штурм московского офиса маркетплейса. Как скандал уже повлиял на работу пунктов выдачи и что будет дальше, выяснил NEWS.ru.

Почему возникло недовольство владельцев ПВЗ?

По информации Telegram-канала Baza, в оферте Wildberries появился пункт (8.15), который запрещает владельцам ПВЗ публиковать и распространять в интернете оскорбительную, «недостоверную» информацию о компании, ее клиентах и партнерах. За нарушение требований предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Baza связывает это решение с массовыми жалобами партнеров маркетплейса на новые правила возврата товара: теперь, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, ее полная стоимость удерживается с владельца ПВЗ.

Собственники ПВЗ недовольны новыми условиями оферты, которые, по данным Baza, были изменены с 3 марта. Более того, владельцев ПВЗ якобы лишили права оспаривать подмены и возврат бракованных товаров. Первые списания начались уже 9 марта.

По информации Telegram-канала Readovka, владельцы заподозрили Wildberries в неслучайном нововведении штрафов. СМИ утверждает, что несколько дней назад маркетплейс «потерял 25 млн руб. из-за владельцев ПВЗ, которые украли дорогостоящие товары». Вскоре действующих сотрудников оповестили о новой оферте.

Где ПВЗ Wildberries уже не работают?

По данным Telegram-канала SHOT, в среду, 15 марта, в ответ на новые условия оферты пункты Wildberries планируют закрыться в рамках забастовки по всей России. Портал E1.RU сообщил, что в Екатеринбурге менеджеры уже закрывают пункты выдачи заказов и уходят домой.

Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тысяч, — заявил владелец партнерских пунктов выдачи заказов в Екатеринбурге.

По словам собственников ПВЗ, штрафы не дают им работать, поскольку люди «не хотят трудиться бесплатно». Как отмечает SHOT, более 50 владельцев ПВЗ пришли в московский офис Wildberries с просьбой отменить новую оферту, однако к ним никто не вышел. Охранники заявили, что все находятся на удаленке, а встреча с протестующими состоится якобы онлайн.

По данным Telegram-канала SHOT, в офис компании также приехала полиция. Как рассказывает Telegram-канал «Москва 24», недовольные собственники ПВЗ пишут заявления в правоохранительные органы в связи со сложившейся ситуацией.

Чего владельцы ПВЗ требуют от Wildberries?

Владельцы ПВЗ выдвинули свои требования компании Wildberries. Документ опубликовал SHOT. В первую очередь собственники хотят отмены удержаний за возврат товара. Среди других требований протестующих:

— снизить штрафы за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в десять раз, так как штраф в 100 тыс. рублей неоправдан;

— убрать привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу региона, потому что каждый пункт несет ответственность за качество обслуживания;

— ввести гибкий график и расчетное время приемки товаров в зависимости от их объема;

— усилить контроль за перевозками товара и снабдить камерами фургоны;

— ввести контроль за логистикой коробок с товарами на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент приемки на складе.

Как утверждает SHOT, после приезда полиции руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с митингующими. Владельцы ПВЗ вызвали полицейских, чтобы те проверили, не прячутся ли сотрудники офиса от собравшихся. Пока предприниматели писали заявления, полиция прошла внутрь. После этого собственникам объявили о планах провести онлайн-встречу.