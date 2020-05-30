За сутки в России выздоровели от коронавируса 8212 человек

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Исследование, проведённое для Министерства внутренних дел, показало, что в 2020 году преступлений в IT-сфере будет совершено как минимум вдвое больше, чем в 2019 году.

Привлечённые к обсуждению проблемы эксперты согласились с тем, что ситуация, вероятнее всего, будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Тенденцию к постоянному неуклонному росту числа киберпреступлений, совершённых в России, подтверждает и официальная...