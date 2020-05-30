За сутки в России выздоровели от коронавируса 8212 человек

https://static.news.ru/photo/a5368ffc-a24a-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За прошедшие сутки из российских больниц выписали 8212 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Таким образом, количество выздоровевших от этой инфекции в РФ увеличилось до 167 469 человек.
По состоянию на 30 мая от коронавируса выздоровели 167 469 человек (+8212 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За период пандемии в российских регионах было выявлено 396 575 заболевших коронавирусом (+8952 за сутки), скончались от инфекции 4555 человек (+181 за сутки).
Как писал NEWS.ru, за сутки справились с коронавирусом 3599 пациентов, проходивших лечение в Москве, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 78 324 человек. Представитель администрации города напомнила, что после курса терапии медики проводят лабораторные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.