За сутки в России от коронавируса выздоровели 16 002 человека

https://static.news.ru/photo/17b352a0-2d64-11eb-ace5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 16 002 пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились 1 611 445 жителей РФ.

По состоянию на 23 ноября в РФ после COVID-19 выздоровели 1 611 445 человек (+16 002 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество выздоровевших за последние 24 часа зафиксировано в Москве (5064), Санкт-Петербурге (1449) и Саратовской области (611).

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 114 502 жителей России (+25 173 за сутки), от инфекции скончались 36 540 человек (+361 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших двух недель на территории стран Евросоюза наивысший уровень смертности от коронавирусной инфекции нового типа был зафиксирован в Чехии. За указанный срок в республике от COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч человек населения умерли 23,4. Второе место в рейтинге смертности за прошедшие 14 дней заняла Бельгия (22,1). За ней следуют Болгария (17,2), Польша (14,3) и Словения (14,0). Всего за пандемию в Чехии коронавирусом заразились 491,6 тысячи человек, 393,9 тысячи пациентов выздоровели, 7164 скончались.