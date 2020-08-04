За сутки в России от коронавируса вылечились 7555 человек

https://static.news.ru/photo/8b731716-d6f2-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 7555 человек, что на 30% превышает суточный прирост заболевших. Всего число победивших COVID-19 в РФ достигло 669 026 человек.

По состоянию на 5 августа в России число выздоровевших пациентов увеличилось до 669 026 человек (+7 555 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии в России коронавирус был официально подтверждён у 866 627 человек (+5 204 за сутки), от инфекции скончались 14 490 человек (+139 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1329 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что всего в Москве от инфекции излечились 184 969 пациентов. Ранее в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от заболевания умерли 11 человек. Общее число смертей достигло 4521.