За сутки в России скончались 169 пациентов с коронавирусом

Ещё 169 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России за сутки. Общее количество официально зарегистрированных погибших увеличилось до 5384 человек, сообщили 4 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
Из больниц выписаны 8666 человек, в целом по стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 623.
Кроме того, подтверждён 8831 новый случай заражения в 85 регионах. Из них 3374 человека с таким диагнозом — это 38,2% — ранее контактировали с инфицированными. Они не имели симптомов и были выявлены в ходе осмотров и проверок. В общей сложности в России уже 441 108 заболевших.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за сутки медики выявили 1842 случая заражения коронавирусом.
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