За сутки в России скончались 169 пациентов с коронавирусом

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Водные объекты в Мурманской и Калининградской областях стали лидерами в антирейтинге Министерства природных ресурсов и экологии как самые загрязнённые пластиком в России. Там проблема стоит наиболее остро, считают в ведомстве.

Вместе с тем загрязнение морской среды и внутренних водоёмов связано с трансграничными переносами мусора. Оно имеет глобальный характер, поэтому требует решения на международном уровне, пояснили в Минприроды. В частности, предложено...