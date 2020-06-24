За сутки в РФ выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/02c533ee-b5f1-11ea-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

У 2272 новых выявленных заболевших недуг протекает в бессимптомной форме.

Отмечается, что в общей сложности в стране с начала пандемии коронавирусом заразился 606 881 россиянин. Заболевшие граждане проживают в 85 регионах государства.

Как сообщили в оперштабе, за последние сутки жертвами пандемии в России стали ещё 154 пациента медицинских учреждений. Всего в результате заражения в РФ скончались 8513 человек. За прошедшие 24 часа 12 393 россиянина, переболевших коронавирусом, были выписаны из больниц по выздоровлении. В общей сложности после заражения вылечились 368 822 гражданина страны.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 95 случаев. При этом 33 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Чаще других коронавирусом заражались москвичи. В столице на сегодняшний день выявлено 216 906 случаев заболевания. В городе в результате заражения 3657 человек скончались, 141 268 пациентов смогли выздороветь.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 347 022 человек, на втором Бразилия — 1 145 906.

Всего в мире коронавирусом заразились более 9 млн человек. Свыше 477 тысяч скончались, более 4,6 млн выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, в российской столице за минувшие сутки выявлено 811 новых случаев заражения коронавирусом.