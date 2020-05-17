За сутки в России от коронавируса вылечились 4207 человек

https://static.news.ru/photo/10181858-9815-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из российских больниц за последние сутки выписаны 4207 человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Таким образом, число излечившихся от COVID-19 в России увеличилось до 67 373 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек (+4207 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в 85 регионах РФ выявлено 281 752 заболевших новой коронавирусной инфекцией (+9709 за сутки). За весь период в России от коронавируса скончался 2631 человек (+94 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ещё 1458 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в Москве после курсе терапии. Таким образом, с начала эпидемии количество москвичей, победивших COVID-19, увеличилось до 27 490. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным на 17 мая, в городе было выявлено 142 824 случая коронавируса, скончались 1503 человека.