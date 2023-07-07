Юрист раскрыл, кого из бывших граждан Украины не будет проверять МВД России Юрист Трапаидзе: МВД не будет проверять экс-граждан Украины, которые платят ей за собственность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ не будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян, которые имеют собственность на украинской территории и выплачивают за нее налоги, рассказал NEWS.ru юрист Константин Трапаидзе. Он отметил, что по российскому законодательству граждане имеют право платить налоги в любых юрисдикциях, в том числе Украине, потому что страны официально не находятся в состоянии войны.

Если у людей в Украине есть имущество, которое они боятся потерять, то проверка МВД ничего не даст. Допустим, у человека производство в Украине, он платит на него налоги, это не преступление. Если он не оплатит эти налоги, его имущество могут конфисковать, — сказал Трапаидзе.

Юрист отметил, что новые дополнительные проверки необходимо вводить с осторожностью, чтобы не навредить гражданам России и бывшим гражданам Украины, которые разделяют российские интересы и просто пытаются сохранить свою собственность за рубежом. По его словам, МВД нужно не отлавливать россиян, отказавшихся от гражданства Украины, а, наоборот, помогать им устроиться в России.

ФСБ и контрразведка уже и так успешно ищут украинскую агентуру, отметил Трапаидзе.

Есть еще теория, что многие из них сотрудничают со спецслужбами Украины. Но теория и практика — разные вещи. У нас в правительстве много людей с украинскими фамилиями. Их тоже будут проверять? — задался вопросом Трапаидзе.

Ранее Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило, что будет проверять граждан России, которые отказались от украинского гражданства, но продолжают действовать в соответствии с правами и обязанностями, предоставляемыми гражданам Украины.

Согласно закону, вступившему в силу 17 июня, россияне, обладающие гражданством Украины, могут отказаться от него, подав заявление в МВД России. После подачи такого заявления граждане России обязаны воздерживаться от действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение проверки в случае несоблюдения этого требования. В указе также утверждена форма заключения по результатам проверки.