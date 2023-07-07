МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины

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Министерство внутренних дел Российской Федерации будет осуществлять проверку граждан России, которые приняли решение отказаться от украинского гражданства, но продолжают действовать в соответствии с правами и обязанностями, предоставляемыми гражданам Украины. Официальный указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, вступившему в силу 17 июня, россияне, обладающие гражданством Украины, могут отказаться от него, подав заявление в МВД России. После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В четверг президент Путин подписал указ, который, среди прочего, устанавливает проведение проверки в случае несоблюдения этого требования. В указе также утверждена форма заключения по результатам проверки.

Как указано в документе, во время проверки сотрудники органов внутренних дел должны предпринять шаги для «всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств, связанных с обнаруженным случаем несоблюдения установленного требования, и собрать документы и другие материалы, необходимые для проверки, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия».

Срок проведения такой проверки не должен превышать двух месяцев со дня следующего после принятия решения о её проведении.

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