Второй спутник «Арктика-М» успешно вывели на орбиту Роскосмос: второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» выведен на орбиту

Фото: Роскосмос

Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М»

Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведен на рабочую орбиту с разгонным блоком «Фрегат», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Аппараты будут следить за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана.

Вторая «Арктика-М» на орбите! Сегодня с Байконура стартовал белоснежный «Союз» с новым гидрометеорологическим спутником, теперь на орбите будут работать две «Арктики-М»: следить за поверхностью Земли и за морями Северного Ледовитого океана! — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что до 2031 года планируют создать и запустить на орбиту еще четыре спутника «Арктика-М». Это позволит сократить периодичность съемки полярной области, а также повысит оперативность при мониторинге опасных природных явлений.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием системы всепогодного дистанционного зондирования Земли. Снимки системы будут использованы для целей Вооруженных сил РФ.

До этого генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, что России необходимы космические группировки, которые будут предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Он заявил о намерении госкорпорации развиваться в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.