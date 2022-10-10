«Вторая Хиросима»: эксперт раскрыл опасность тактического ядерного оружия Военный эксперт Юлин: тактическое ядерное оружие отличается от стратегического носителями

Фото: shutterstock.com

Стратегическое ядерное оружие отличается от тактического не столько мощностью, сколько носителем: стратегическим является то, что было применено в случае Хиросимы и Нагасаки, а тактическое применяется в поле против вражеских войск для решения тактических задач, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт Борис Юлин. При этом, несмотря на то что тактическое ядерное оружие имеет ограничения в мощности, последствия от его применения будут нисколько не меньше, чем в случае с японской трагедией, подчеркнул он.

Ядерное оружие — оружие, которое поражает проникающей радиацией, взрывной волной, световым излучением. Это по большому счету очень мощная бомба, которая заражает местность. Стратегическое и тактическое оружие отличается в первую очередь не столько мощностью, сколько носителями, — объяснил специалист.

Стратегическое ядерное оружие, уточнил эксперт, используется для того, чтобы поражать стратегические цели: города, узлы, коммуникации. При этом по мощности такое ядерное оружие соответствует современному тактическому. По его словам, «нужно будет судить тех, кто применит это оружие первым», так как это преступление против человечества.

Стратегическое ядерное оружие сбрасывается в глубокий тыл с соответствующими целями. Тактическое ядерное оружие — это ракеты с достаточно ограниченным радиусом действия, артиллерийские снаряды. Оно предназначено для применения против войск противника на поле боя для решения тактических задач. Но ничто не мешает сбросить тактическое оружие на город, при этом последствия будут такими же, что и в случае Хиросимы. — заключил Юлин.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в вооруженном конфликте на Украине. Российский лидер является центром принятия решений, подчеркнул он.