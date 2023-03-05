ВСУ в Артемовске остались без путей снабжения: новости СВО на утро 5 марта Последние новости об СВО на Украине

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Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

За последние шесть дней командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дважды посещал Артемовск. Это говорит о тяжелом положении украинских войск, считает обозреватель The New York Times Марк Сантора. По его словам, украинские военные пытаются всеми силами удержать город, однако ВС России отправляют наиболее подготовленных бойцов именно в Артемовск. Он подчеркнул, что несмотря на затяжные и относительно равные бои за Артемовск, в последние недели Россия достигла больших успехов, отрезав украинским военнослужащим все пути снабжения.

Глава Брянской области Александр Богомаз пообещал купить новый дом для семьи десятилетнего Федора, получившего ранение при нападении украинских диверсантов. В настоящее время ребенок находится в больнице: он перенес операцию по удалению пули. Дом, в котором сейчас проживает семья мальчика, еще до нападения диверсантов был поврежден в результате пожара. Удобства в нем отсутствуют.

За прошедшие сутки украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности было выпущено 40 боеприпасов. На Донецком направлении противник провел шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и ударного беспилотного летательного аппарата, на Горловском направлении — девять обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, а на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 мм. В результате обстрелов пострадали районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. Кроме того, сообщается о гибели двух мирных жителей в Калининском районе Горловки и ранении четырех человек в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

Эвакуированный мирный житель Артемовска Александр Брежнев рассказал, что украинские войска обстреливали жилые кварталы города с мая 2022 года, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных. Он добавил, что бойцы ВСУ не жалели никого и продолжали бить по домам, где могли быть люди. По его словам, полиции помогали украинские военные, которые «додавливали» несогласных. Он уточнил, что военные ВСУ уничтожили большинство домов в городе.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

Сдавшийся в плен солдат ВСУ сообщил, что украинские военные отправляются на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Англии. По словам солдата, он и его группа прошли 21-дневное обучение в Великобритании, включающее в себя медицину, инженерные работы, боевые действия в городской и лесной местности. Однако по возвращении на Украину их поселили в доме в селе Житомирской области, не предоставив никаких задач. После 1,5 месяца бездействия им сообщили о направлении в зону боевых действий, но не уточнили, на какие именно позиции им нужно выдвинуться.

В США прибыли два летчика ВС Украины для оценки американскими военными их навыков управления истребителями, а также для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации. В частности, речь идет об обучении управлению истребителями F-16. Летчики будут проходить тестирование на военной базе в штате Аризона. Ожидается, что в марте в США прибудут еще восемь летчиков ВСУ.

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими военными. Для этого использовались самоходные орудия 2С9 «Нона» калибра 120 мм. Чтобы дезориентировать противника, российские экипажи постоянно меняли дислокацию. Координаты опорного пункта им передали разведчики.