https://static.news.ru/photo/cbf88aa2-c99f-11e9-8b40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Врачи-травматологи в полном составе уволились из Центральной городской больницы (ЦГБ) Пятигорска Ставропольского края. Первым заявление об уходе из-за больших нагрузок написал заведующий травматологическим отделением Роман Алфимов, а затем ещё двое специалистов.

Таким образом, уволилось всё травматологическое отделение горбольницы в Пятигорске, пишет издание « Блокнот-Ставрополь ».

Роман Александрович (Алфимов. — News.ru) у нас больше не работает, он уволился вместе со всеми своими коллегами. Врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы, — цитирует URA.RU представителя коллектива пятигорской ЦГБ.

Как заявил первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, средняя зарплата врачей в больнице Пятигорска составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников якобы доходил до 73 тысяч, пишет « Кавказ-пост ».

Как писал News.ru, ранее в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле из-за переработок. По последним данным, пять из шести специалистов вернулись на свои должности.