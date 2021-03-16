Все свалки и заброшенные объекты объединят в РФ в единый реестр

https://static.news.ru/photo/e6d93538-8636-11eb-863b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все свалки, затонувшие корабли и заброшенные предприятия России нужно объединить в единый реестр, а затем провести «генеральную уборку» в стране. Чтобы на это хватило денег, необходимо сделать целевыми все денежные средства, поступающие с экологических платежей и штрафов, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Нам нужна какая-то генеральная уборка. Нужно не только ликвидировать 191 свалку в границах городов — как задача национального проекта к 2024 году, и 88 объектов накопленного вреда наиболее опасных, необходимо вообще разобраться со всеми этими площадками, промышленными предприятиями и кораблями. Нам нужен реестр таких объектов, реестр таких кораблей, — цитирует ТАСС Абрамченко.

Выступая на пленарном заседании международного форума-выставки «Чистая страна» она добавила, что эта деятельность не под силу регионам вследствие масштаба задачи. Поэтому Абрамченко предложила направлять на «генеральную уборку» все экологические платежи, штрафы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, поступающие в бюджет, сделав это направление целевым. Вице-премьер также считает нужным определить порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий, чтобы исключить их дальнейшее негативное воздействие на экологию.

Как писал NEWS.ru, на этом же заседании Виктория Абрамченко заявила, что не нужно бояться запретить в России производить и использовать материалы, которые невозможно переработать, например коктейльные трубочки и одноразовую посуду. Она предложила стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов и перейти к раздельному накоплению ТКО. По её словам, к 2030 году из общей массы отходов необходимо убрать 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».