Всё будет, как при Памфиловой

Элла Памфилова ещё пятилетку будет руководить нашими выборами, стараясь сохранить при этом многотрудном процессе человеческое лицо. Однако ещё совсем недавно инсайдеры уверенно провожали Эллу Александровну и сватали на её место в основном непосредственных участников редактирования конституционных поправок. Мол, теперь в ознаменование таких заслуг ЦИК мог бы возглавить глава думского комитета Павел Крашенинников или сенатор Андрей Клишас. Самой же Памфиловой отчего-то прочили продолжение карьеры на дипломатическом поприще.

Но, видно, одно дело — поправки составить и согласовать, другое — без сучка и задоринки провести вошедший в историю плебисцит, который не только впервые был растянут на три дня, что требовало новых подходов к работе избирательных комиссий. К тому же и организовывать процесс приходилось в самый, как казалось, неизбирательный период — в разгар лета да ещё в момент, когда ослабили ремни пандемии. Конечно, немало было шуток относительно революционных нововведений типа голосования «на пеньках». Но, как говорится, победителей не судят.

При том что в целом Памфилова была нередко объектом справедливой критики. В частности, ей пеняли за то, что, не смотря на её многочисленные заверения в скорых демократических реформах избирательной системы, ни одна реформа не только со стороны ЦИК не была предложена, но даже юридически не проработана. Так Памфилова неоднократно обещала разобраться с системой, требующей сбора необходимого числа автографов муниципальных депутатов для регистрации кандидатов, например, в губернаторы или мэры. Более того, Элла Александровна эмоционально заявляла, что ситуация, при которой некоторые партии (ясно, о какой партии реально шла речь) просто выбирают себе соперников на выборах, несправедлива. Но, как говорится, предвыборный воз и ныне там.

cikrussia/vk.com

Теперь требование стабильности распространяется и на ЦИК. Сохранение же во главе комиссии Памфиловой свидетельствует о том, что в целом статус-кво сохранится. По-прежнему ставка делается на устоявшуюся четырёхпартийную систему, которая особо не нуждается в реформировании. Не откажутся и от голосования по партийным спискам, чего очень опасались системные оппозиционеры. Более того, федеральный список, как о том просил Владимир Вольфович, будет расширен. И если не до двадцати имен, то до пятнадцати — с гарантией. К тому же теперь ЦИК может менять состав и руководство местных избирательных комиссий в случае возникновения серьёзных претензий к их работе. К слову, вывод комиссий из-под подавляющего влияния местных властей можно отнести к реальным заслугам Памфиловой.

В комиссии поменяется ответственный секретарь, много лет исполнявшая эту функцию Майя Гришина может, как утверждают, переместиться в сенат. Но сейчас важнее понять, кто станет заместителем Памфиловой. Притом что её зам по прежнему составу Николай Булавинов вновь попал в состав ЦИК. Именно заместитель в качестве своеобразного операционного директора обычно осуществляет оперативное руководство работой комиссии.

Сама же Элла Александровна продолжит совершенствование общих представительских функций. А главное — по-прежнему вести диалог с гражданским обществом. Памфилова умеет придать ему эмоциональный накал и вид равноправного обсуждения.