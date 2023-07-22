«РВ» опубликовал видео уничтожения наступающей бронегруппы ВСУ у Артемовска

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военные 200-й бригады Северного флота Вооруженных сил России уничтожили бронетранспортеры украинской армии на Артемовском направлении. По его данным, ВСУ пытались прорвать позиции отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как написал канал, бой произошел в районе населенного пункта Бехеровка на северном фланге Артемовска. По данным военкоров, российские военные ликвидировали группу бронетехники с помощью противотанковых управляемых ракет. «РВ» отметил, что сначала один из снарядов ВС РФ попал по Т-64БВ, который двигался во главе колонны, а вторая ПТУР прилетела по другому танку, идущему третьим в ряду. На опубликованных кадрах видно, как горит замыкающая колонну украинская боевая машина пехоты. Минобороны России данную информацию также не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал видео серии ударов по Вооруженным силам Украины в районе Белогоровки на западе ЛНР. При атаке ВС РФ активно применяли гаубицы и реактивные системы залпового огня. МО РФ эту информацию не подтверждало.

Недавно военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое около Соледара. По его словам, украинские военные опасаются наступления российской армии.