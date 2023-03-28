ВС РФ уничтожили две американские РЛС на Авдеевском направлении

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма рассказал РИА Новости, что группировка Вооруженных сил России «Юг» на Авдеевском направлении уничтожила две украинские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 производства США. Военный добавил, что российские солдаты также уничтожили огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета противника.

На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ, — сказал Бигма.

Он отметил, что подразделения ВС РФ также ликвидировали группу украинских военных численностью до десяти человек и уничтожили две единицы ствольной артиллерии ВСУ.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.