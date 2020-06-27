ВС РФ сообщили о 6,2 тысячах выздоровевших от коронавируса солдатах

Минобороны России сообщило о выздоровлении от коронавируса 6 тысяч 268 человек. Только за последние сутки излечилось около 100 бойцов.
В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1 тыс. 368 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Однако с положительными результатами тестирования было выявлено 205 военнослужащих и курсантов. Также инфекцию обнаружили у 231 сотрудника гражданского персонала.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 627 646 заболевших коронавирусом. От болезни выздоровели 393 352 пациента, а скончались — 8 969 человек.
В апреле 2020 года Минобороны создало 182 центра для изоляции контактировавших с заражёнными. В них могут разместиться до 30 тысяч человек.
Как информировал NEWS.ru, очаг коронавируса выявили в тюменском пансионате для престарелых. На данный момент специализированные бригады скорой помощи госпитализируют из него пациентов.