ВС РФ сообщили о 6,2 тысячах выздоровевших от коронавируса солдатах

https://static.news.ru/photo/2ee634a2-b8a6-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны России сообщило о выздоровлении от коронавируса 6 тысяч 268 человек. Только за последние сутки излечилось около 100 бойцов.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1 тыс. 368 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Однако с положительными результатами тестирования было выявлено 205 военнослужащих и курсантов. Также инфекцию обнаружили у 231 сотрудника гражданского персонала.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 627 646 заболевших коронавирусом. От болезни выздоровели 393 352 пациента, а скончались — 8 969 человек.

В апреле 2020 года Минобороны создало 182 центра для изоляции контактировавших с заражёнными. В них могут разместиться до 30 тысяч человек.

Как информировал NEWS.ru, очаг коронавируса выявили в тюменском пансионате для престарелых. На данный момент специализированные бригады скорой помощи госпитализируют из него пациентов.