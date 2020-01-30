https://static.news.ru/photo/2759e84a-4395-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Частный врач во Франции заразился коронавирусом после контакта с вернувшимся из Азии мужчиной. Он стал шестым заражённым жителем страны.

Директор главного управления здравоохранения Жером Саломон объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании, <...> который «контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии», — сообщает «Интерфакс».

Заболевший госпитализирован в Париже.

Как писал NEWS.ru, первый доказанный случай передачи коронавируса от человека к человеку 30 января зафиксировали в США. Муж заразился от своей вернувшейся из Китая 60-летней жены.