Частный врач во Франции заразился коронавирусом после контакта с вернувшимся из Азии мужчиной. Он стал шестым заражённым жителем страны.
Директор главного управления здравоохранения Жером Саломон объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании, <...> который «контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии», — сообщает «Интерфакс».
Заболевший госпитализирован в Париже.
Как писал NEWS.ru, первый доказанный случай передачи коронавируса от человека к человеку 30 января зафиксировали в США. Муж заразился от своей вернувшейся из Китая 60-летней жены.
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