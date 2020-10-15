ВОЗ обеспокоена ростом числа заражённых коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/8e7634dc-0f07-11eb-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала увеличение числа случаев заражения коронавирусом в России, а также во всей Европе и во всём мире. По мнению представителей европейского офиса ВОЗ, люди расслабляются и уже не считают COVID-19 опасным заболеванием.

Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев коронавируса в Российской Федерации. Это общая тенденция во всей Европе и во всём мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19, — цитирует радио Sputnik сообщение организации.

При этом в ВОЗ не смогли спрогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей России или конкретно в Москве. Представители организации напомнили, что никогда не стоит забывать о дистанцировании, гигиене, использовании средств индивидуальной защиты, своевременном тестировании и изолировании заражённых, а также об отслеживании их контактов.

Ни одна мера сама по себе не достаточна, все они должны поддерживаться, — заключили в ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является рекордной за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.