Волжская трагедия: 10 лет со дня крушения теплохода «Булгария»

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в семье учителя физики и дочери потомственного военного. Начальное образование будущий академик получил дома. В школу пошёл учиться с седьмого класса. Сахаров представлял из себя сегодня уже редкий тип человека, который не делит людей на физиков и лириков. Будучи инженером и физиком-теоретиком, создателем первой советской водородной бомбы, Сахаров начал общественную деятельность, стал всенародным трибуном, писал тексты философского содержания.

С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внёс вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трёх средах. С конца 1960-х годов являлся одним...