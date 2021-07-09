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Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у посёлка Затон имени Куйбышева
Россия

Волжская трагедия: 10 лет со дня крушения теплохода «Булгария»

10:58, 10 июля 2021
Фото: Насыров Алексей/ТАСС
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10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево в Татарстане затонул теплоход «Булгария». 

На борту корабля находился 201 человек, 122 из них погибли. Трагедия стала одной из крупнейших водных катастроф в истории России. Позже было установлено, что причиной кораблекрушения стало то, что экипаж судна не задраил иллюминаторы, в результате чего в них залилась вода.

Теплоход «Булгария» идёт по реке Каме, 30 июня, 2011 год

Антон Тюрин/РИА Новости

Кораблекрушение произошло 10 июля 2011 года примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Республики Татарстан

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники МЧС России загружают оборудование на поисково-спасательное судно, участвующее в поисковых работах

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария», закутанные в одеяла, сходят на берег в Речном порту Казани

Роман Хасаев/РИА Новости

Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария», закутанные в одеяла, сходят на берег в Речном порту Казани

Роман Хасаев/РИА Новости

Водолазы ведут работу по подъёму тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария»

МЧС России/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ герметизируют правый борт судна, на котором теплоход лежал после крушения, и откачивают из него воду

Валерий Мельников/РИА Новости

Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у посёлка Затон имени Куйбышева

Насыров Алексей/ТАСС

Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у посёлка Затон имени Куйбышева

Насыров Алексей/ТАСС

Родственники около мемориала в память погибших на теплоходе «Булгария»

Туманов Максим/ТАСС

Теплоход «Булгария» в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева

Роман Антонов/РИА Новости

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