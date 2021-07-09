Волжская трагедия: 10 лет со дня крушения теплохода «Булгария»

10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево в Татарстане затонул теплоход «Булгария».
На борту корабля находился 201 человек, 122 из них погибли. Трагедия стала одной из крупнейших водных катастроф в истории России. Позже было установлено, что причиной кораблекрушения стало то, что экипаж судна не задраил иллюминаторы, в результате чего в них залилась вода.
Теплоход «Булгария» идёт по реке Каме, 30 июня, 2011 год
Антон Тюрин/РИА Новости
Кораблекрушение произошло 10 июля 2011 года примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Республики Татарстан
x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудники МЧС России загружают оборудование на поисково-спасательное судно, участвующее в поисковых работах
x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария», закутанные в одеяла, сходят на берег в Речном порту Казани
Роман Хасаев/РИА Новости
Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария», закутанные в одеяла, сходят на берег в Речном порту Казани
Роман Хасаев/РИА Новости
Водолазы ведут работу по подъёму тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария»
МЧС России/РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ герметизируют правый борт судна, на котором теплоход лежал после крушения, и откачивают из него воду
Валерий Мельников/РИА Новости
Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у посёлка Затон имени Куйбышева
Насыров Алексей/ТАСС
Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у посёлка Затон имени Куйбышева
Насыров Алексей/ТАСС
Родственники около мемориала в память погибших на теплоходе «Булгария»
Туманов Максим/ТАСС
Теплоход «Булгария» в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева
Роман Антонов/РИА Новости