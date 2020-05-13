Володин предложил Мурашко снять маску во время выступления в Госдуме

https://static.news.ru/photo/ec28baec-9508-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На правительственном часе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко выступить без медицинской маски, так как трибуна находится далеко от других участников.

13 мая на пленарном заседании Госдумы проходит правительственный час главы Минздрава, который посвящён теме борьбы с COVID-19.

Чувствую себя достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках, — цитирует Мурашко РИА Новости.

После того как он поприветствовал депутатов, в начале выступления из зала стали поступать предложения снять маску. Министр на это предложение согласился.

Сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в «бу-бу» превратим, либо эти маски надо будет менять просто постоянно. Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой, — сказал в свою очередь Володин.

Председатель Госдумы также заявил, что на время пандемии будет введена традиция, согласно которой выступающий на трибуне может быть без маски.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что нацпроекты по первичной медицинской помощи не приостановлены.