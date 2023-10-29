Военный медик рассказала об атаке украинского БПЛА машины с ранеными РИА Новости: военный медик сумела помочь раненым бойцам, несмотря на контузию

Фото: МО Украины

Медик штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Матрена рассказала РИА Новости об атаке дрона-камикадзе ВСУ санитарной машины и о том, как ей удалось выжить, несмотря на ранение. По словам девушки, она смогла преодолеть свой страх и помочь другим бойцам.

Честно сказать, в моменте было страшно. Пелена перед глазами, ничего не видишь, ничего не слышишь, в голове свист, все кричат. Сначала было страшно, сначала сложно было взять себя в руки... Потом продолжили движение, доставили бойцов в госпиталь для дальнейшей эвакуации, — рассказала Матрена.

Она пояснила, что дрон атаковал машину с ранеными при подъезде к госпиталю и влетел в окно автомобиля. В результате один человек погиб и еще трое получили тяжелые ранения, уточнила Матрена. Сама она была контужена, а также ей в глаз попал осколок.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой за отражение атаки ВСУ у Урожайного. Министр отметил, что военнослужащие и его подчиненные сумели обратить в бегство превосходящие силы противника.