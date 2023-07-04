Военный эксперт рассказал, зачем Москва выделила грант на доработку ПВО Военэксперт Ленков: гранты на доработку ПВО выделены для создания обширной сети РЛС

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В ходе спецоперации на Украине были выявлены несколько нюансов при использования систем противовоздушной обороны, главным из которых является ущерб, наносимый гражданской инфраструктуре при перехвате ракет и дронов в городской черте, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, гранты на доработку систем ПВО выделяются с целью создания обширной сети радиолокационных станций, которые смогут выявлять БПЛА на максимально возможной дистанции.

Тут дело в том, что СВО вскрыло несколько нюансов в сфере использования ПВО. <...> Сейчас начали выделять гранты на создание обширной сети РЛС, которые должны четко выявлять БПЛА, как опасное средство, находящееся в небе, на максимально возможной дистанции, — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что Москва таким образом должна стать первым городом, который будет защищен от ракет и беспилотников не только на подступах, но и непосредственно внутри самого мегаполиса.

4 июля стало известно о том, что власти Москвы выделили грант научно-производственному объединению «Алмаз» на совершенствование систем противовоздушной обороны. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы.