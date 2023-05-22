Военный эксперт озвучил новые российские цели после Артемовска Военный эксперт Баранец назвал Авдеевку и Марьинку новыми целями ВС РФ после Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.

По его словам, чтобы упредить возможности противника поставить новые резервы, новую боевую технику и боеприпасы в район Артемовска, сейчас российские военные наносят удары по противнику в тактической глубине, используя в том числе ударные беспилотники, а также артиллерию и авиацию.

У нас еще очень много работы. Это и Авдеевка, и Марьинка. Когда мы решим эти задачи, когда мы полностью прорвем второй эшелон стратегической силы противника, у нас откроется чистое поле, где уже в бинокли наши командиры будут видеть два крупных опорных пункта — Славянск и Краматорск, — объяснил Баранец.

По его мнению, эти два города, подобно Артемовску, будут превращены в крепости, так как на их территории расположено очень много промышленных предприятий, которые ВСУ будет использовать как оборонительные объекты.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что началось предварительное разминирование Артемовска. Он отметил, что главной задачей также является проверка всех мест, где могут оставаться гражданские лица.