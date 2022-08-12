Военный эксперт назвал единственный способ изолировать Россию на Балтике Военный эксперт Дандыкин: перекрыть для России Балтийское море можно только ядерным оружием

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Единственный способ перекрыть для России Балтийское море — это использовать стратегическое ядерное вооружение, заявил NEWS.ru военный эксперт и капитан 1 ранга Василий Дандыкин. По его словам, реализовать подобный замысел у НАТО вряд ли получится.

Тем более что в случае чего мы также можем ответить как обычными средствами поражения, так и ядерными, что, в свою очередь, исключает изоляцию РФ на Балтике. Так что, скорее всего, на данном направлении все будет более-менее спокойно, — сказал Дандыкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море в будущем должно стать внутренним морем НАТО. По его словам, решение принять в Альянс Финляндию и Швецию стало очень важным шагом для развития Блока. Дуда выразил надежду, что все страны — члены Альянса ратифицируют соглашение.

Сегодня стало известно, что министры обороны Финляндии и Эстонии Антти Кайкконен и Ханно Певкур ведут переговоры об интеграции береговой обороны стран. Обсуждается вопрос о создании совместной системы противоракетной обороны, которая позволит защитить государства от вторжения военных кораблей из России.