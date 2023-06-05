Военный эксперт назвал преимущество ВС России перед ВСУ Военный эксперт Суконкин назвал мощную оборону ВС РФ главным преимуществом перед ВСУ

Фото: МО Украины

Мощная оборона ВС России на территории новых регионов является главным преимуществом российских войск при попытках ВСУ совершить прорыв для дальнейшего контрнаступления, рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что украинской армии нужно преодолеть несколько линий защиты, чтобы говорить об успешности операции.

ВСУ должны пройти десяток, полтора десятка километров, чтобы заявлять, что прорвали оборону. Только в этом случае можно сказать, что их контрнаступление «развивается успешно», — подчеркнул эксперт.

По словам Суконкина, чисто технически ВС РФ превосходят ВСУ, поэтому украинской армии вряд ли удастся прорваться. Кроме того, эксперт сомневается, что российская сторона начнет паниковать или столкнется с недостатком сил или вооружения. Обозреватель уточнил, что такой расклад был бы возможен при незнании ситуации. Российские штабы четко видят все движения противника и отдают приказы войскам согласно этим данным. Суконкин отметил, что оборонительная операция может сорваться только при «экстраординарном» случае.

Эксперт подчеркнул, что действия ВСУ похожи на начало контрнаступления: сначала проводится разведка боем, а затем в места прорыва направляют больше войск и техники. Обозреватель рассказал, что на некоторых участках, где украинская армия пытается наступать, «дело может даже не дойти до стрелкового боя». В ряде случаев приходится вступать в прямой контакт с противником, отметил Суконкин.

Минобороны РФ ранее заявило, что российские военные и пограничники ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских группировок проникнуть в Белгородскую область в районе села Новая Таволжанка. Формирования противника были уничтожены ударами авиации и огнем артиллерии подразделений Западного военного округа.