Военный эксперт назвал особенности минометной системы «Тюльпан» Военный эксперт Кошкин рассказал о «взламывании» бункеров с помощью системы «Тюльпан»

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Минометная система 2С4 «Тюльпан»

Российская минометная система 2С4 «Тюльпан» обладает способностью «взламывать» бункеры, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что главным преимуществом минометов, применяемых в зоне специальной военной операции на Украине, является уничтожение опорных пунктов без применения авиации.

Основные задачи, которые перед ним ставятся, «Тюльпан» решает успешно, особенно в формате СВО, где он применяется для уничтожения опорных пунктов. Это и отличает эту систему. У системы «Тюльпан» также есть боеприпасы, которые «взламывают» бункеры и могут добраться до тех, кто там находится, — отметил эксперт.

По словам Кошкина, данная минометная система разрабатывалась с прошлого века. Он уточнил, что создавать ее начали в результате множества боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

На Западе самоходный миномет получил ярлык «разрушитель городов». Эксперт пояснил, что это связано в первую очередь с желанием США таким образом «прикрыть» применение ракетных систем залпового огня HIMARS, которые в том числе уничтожают мирные кварталы. Кроме того, Кошкин считает, что на Западе и в США завидуют российским «Тюльпанам», потому что среди их вооружения подобных систем нет, из-за чего приходится использовать авиацию и управляемые бомбы.

Минобороны России ранее показало кадры боевой работы самоходного миномета «Тюльпан» в зоне специальной операции. На видео минометы поражают военную инфраструктуру ВСУ.