Военный эксперт нашел выгоду в отправке французских войск на Украину Военэксперт Перенджиев: ВС РФ разобьют французов на Украине в считаные часы

Фото: МО Украины

ВС РФ разобьют французских военных даже не в считаные дни, а в считаные часы, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют «хоть какой-то» боевой опыт, а французская армия привыкла воевать лишь с «аборигенами». Поэтому, полагаясь на французов, Украина рискует серьезно просчитаться, добавил он.

Если Франция отправит свои войска на Украину, в этом будет даже преимущество для нас. ВСУ имеют хоть какой-то военный опыт, а французы привыкли воевать только с аборигенами в Африке, и то не всегда успешно. С нашим вооружением и полученным опытом мы разобьем их даже не в считаные дни, а [в считаные] часы, — заявил Перенджиев.

Он также подчеркнул, что если французская армия рискнет пойти на Белоруссию, то Россия имеет полное право перейти границу и дать отпор. В этом случае Париж ждет еще более печальная участь, добавил эксперт.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что правительство Франции обсуждает возможность отправки военнослужащих в приграничные с Белоруссией районы. Там отметили, что таким образом в Париже хотят высвободить находящиеся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боевых действий.