Военный эксперт исключил возможность сдержать НАТО без ядерного оружия Эксперт Коротченко: РФ сможет сдержать НАТО после расширения только с опорой на ядерное оружие

Игорь Коротченко / Фото Личный архив Игоря Коротченко

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России следует внести изменения в свою военную доктрину и уточнить условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал военный эксперт, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он также призвал «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами.

Как полагает Коротченко, при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, уже к лету вооруженные силы двух стран будут полностью интегрированы в военную структуру альянса. В этой связи, в случае обострения обстановки на европейском театре военых действий там могут быть в любой момент развернуты удРоссии.арные группировки объединённых вооружённых сил НАТО, либо приняты иные действия. критически влияющие на безопасность России. Таким образом. РФ важно оперативно нивелировать подобные угрозы, но создание новых дивизий и усиление систем ПВО потребуют больших финансовых и временных затрат.

Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет. <...> Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО, — сказал Коротченко.

Он также считает логичным начать разработку сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами «Калибр» и дальнейшего его размещения на северо-западе России.

Ранее правящая социал-демократическая партия Швеция заявила, что страна в случае вступления в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

Финляндия вместо со Швецией, ранее являвшиеся нейтральными странами, заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно.