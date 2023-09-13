Военкор рассказал, кто и как уничтожил первый танк Challenger 2 в зоне СВО Военкор Пегов заявил об уничтожении танка Challenger 2 из советской гаубицы Д-20

Фото: МО РФ

Первый британский танк Challenger 2 был уничтожен с помощью советской гаубицы Д-20, используемой российскими артиллеристами, заявил военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. По его словам, точное попадание из 152-мм пушки помогло сбить с танка гусеницу и обездвижить его. После этого бронемашина была «добита» военнослужащими Воздушно-десантных войск РФ из противотанкового ракетного комплекса.

Чаще всего подвиг — дело комплексное и коллективное, особенно если речь идет о подбитой технике. Одну из ключевых ролей в уничтожении «Челленджера» сыграл расчет 152-мм пушки-гаубицы Д-20 71-го артиллерийского полка, — рассказал Пегов.

Военкор также отметил, что западные державы неоднократно позиционировали танк Challenger как непобедимую бронемашину. Это объяснялось тем, что с момента ее создания был уничтожен всего один танк. Его подбили дружественным огнем в одной из стран Персидского залива. Уничтожение Challenger 2 в зоне СВО открывает новую страницу в истории этого танка, считает Пегов.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев ранее заявил, что российские солдаты уничтожили бронированную машину Mastiff британского производства. Снаряд настиг машину во время передвижения по лесополосе в районе населенного пункта Новомайорское. Отмечается, что машина поражена солдатами 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты.